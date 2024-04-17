Під час інтерв'ю з Славою Дьоміним, Василь Вірастюк, відомий український стронгмен та народний депутат від партії "Слуга Народу", висловив своє незадоволення щодо співака Іво Бобула.

Відбулось це під час інтерв’ю Славі Дьоміну.

Це сталося у зв’язку з давнішнім конфліктом, який між ними виник ще у 2016 році, коли Вірастюк публічно висміяв речі, які побачив у номері співака в одному з готелів у Чернівцях.

Ведучий, своєю чергою, нагадав Василю, що Іво Бобул раніше казав, що готовий пробачити тодішню поведінку Вірастюка лише, якщо той особисто попросить вибачення. Стронгмен заявив, що не буде принижуватися та вилаявся на адресу співака.

“Та пішов він на х*й. Товстий мішок лайна. Людина без почуття гумору взагалі”, – заявив Василь Вірастюк.

Під час інтерв’ю Вірастюк висловив своє незгодження з висловленими Бобулою претензіями та виразив свою позицію щодо цього конфлікту, вважаючи, що вибачення з його боку раніше вже було подано.

“Я це зробив один раз на каналі “1+1”. Скільки раз я повинен приносити вибачення? Я сказав, що все розумію. Можливо там десь було щось сказано про Лілію Сандулесу не зовсім влучно. Я вибачаюсь, забираю свої слова назад, але я абсолютно нічого не мав поганого на увазі”, – зазначив нардеп.

Він також відзначив, що Бобул бреше, коли каже, що вони особисто ні разу в житті не бачилися.

“Та я з ним бачився у Львові на залізничному вокзалі. Він відморозився”, — пригадав народний депутат.