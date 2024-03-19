Повний перелік осіб визначений Законом “Про поховання та похоронну справу” надали в міністерстві.

Зокрема, серед них: військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену “За мужність”, ордену княгині Ольги, які брали участь в міжнародних операціях, та Герої України, яким з 2014 року вручили орден “Золота Зірка”.

Крім них: ветерани війни, учасники бойових дій: АТО, ООС і повномасштабного вторгнення Росії, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ще на цьому кладовищі можна буде перепоховати видатних борців за незалежність України у XX столітті.

Нагадаємо, 15 березня Кабмін ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.