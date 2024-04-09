Про це повідомляє Суспільне з джерелами у спецслужбах.
ГУР підтвердило атаку безпілотниками по авіаційному підприємству у Воронезької області РФ.
“Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства”, — зазначив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода .
Раніше телеграм-канал “База” повідомив, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглібську.
За даними каналу, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. Через годину туди ж потрапив і другий безпілотник.
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