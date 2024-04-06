У березні дрони атакували понад десяток об'єктів на території Білгородської, Курської, Воронезької, Ростовської, Орловської, Нижньогородської, Рязанської, Самарської, Ленінградської областей та Краснодарського краю.

Під удар також потрапили нафтобаза й нафтогін у тимчасово окупованому Криму. Як наслідок РФ втратила від 10 до 14% нафтопереробних потужностей.

За даними Росстату, останній тиждень місяця російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину на 12% порівняно з показником у лютому, а виробництво дизпалива скоротилося на 3,5%.

Втім, російським нафтовим компаніям наказано збільшити виробництво на інших потужностях, а також вони продають пальне із запасів. ЗМІ ворожої країни твердять, мовляв, бензин виїхав на запасах, виробництво скоротилося непомітно для ринку. Чи так це?

“Для Росії ця втрата дуже відчутна. Ми звикли вважати, що РФ — це країна-бензоколонка. А тепер росіяни для того, щоб наповнити внутрішній ринок, везуть бензини з Білорусі, або Азербайджану. Країна, яка експортувала бензин, щоб наповнити внутрішній ринок імпортує його. Це означає, що втрати є суттєвими. Нині для них ситуація є важкою, навіть критичною”, — Олег Пендзин, виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу».

Чи насправді 12%? І скільки часу займе ремонт?

Журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності заявив трохи інші дані.

“З погляду збитків, удари, ймовірно, призвели до збою понад 10% потужностей російського нафтопереробного заводу, можливо, більш ніж 15%. Залежно від масштабу збитків, ремонт може зайняти значний час“, – сказав чиновник журналістам.

“Левова частка втрачених російських НПЗ — це нові потужності. Вони побудовані у останні 10 років. Для їхнього відновлення потрібне обладнання. Техніка там європейська, яку Росії дістати важко, тому не всі заводи відновлять. Це про те, що санкції ефективно працюють. Бо вони накладені на устаткування, запчастини, «ноу-хау». Нафтопереробні підприємства часів Радянського Союзу, які ми вразили — вони відновлять, а НПЗ, що будували у останні 10 років — це вже набагато важче”.

— А чи реально їх відновити? Чи є шанси на незворотні наслідки?

“Росіяни завезуть через “сірий” імпорт якесь устаткування. Заплатять в тричі дорожче, але завезуть і полагодять”, — прогнозує Олег Пендзин, виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу».

Що заявляє Вашингтон про удари по НПЗ?

У Міноборони США заявили, що не допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах.

“Україна атакує російські нафтопереробні заводи? Подивіться, допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони захистили свою суверенну територію і повернули свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цим“, — заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Раніше, Володимир Зеленський в інтерв’ю Washington Post заявив, що реакція Штатів на удари по НПЗ “не була позитивною”.

Однак, гарант зазначив:

“Ми використовували наші дрони. Ніхто не може нам це заборонити”, — Володимир Зеленський, президент України.

Financial Times із посиланням на неназвані джерела пише, що Штати закликали Україну не атакувати НПЗ. Адже це може підняти світові ціни на нафту:

“Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопоставленим чиновникам Служби державної безпеки України та її управлінню військової розвідки, відомої як ГУР“, — переконує ЗМІ.

Цьогоріч, ціни на нафту вже зросли на 15% — нині це 85 доларів за барель. В результаті, дорожчає пальне. Саме коли Джо Байден розпочинає свою виборчу кампанію.

“Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів“, — стверджує Боб МакНеллі, президент консалтингової Rapidan Energy, колишній радник Білого дому з енергетики.