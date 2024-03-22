Про це повідомляє Reuters.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Франції, Себастьян Лекорню, після переговорів з міністром оборони Німеччини, Борисом Пісторіусом.

Себастьян Лекорню (зліва) і Борис Пісторіус (справа)

Створений підрозділ буде виробляти запчастини та здійснювати навчання місцевого персоналу.

Нагадуємо, що на початку березня Лекорню заявляв про намір три французькі оборонні компанії, включаючи KNDS, розпочати виробництво в Україні вже цього літа.

Також у середині місяця президент Франції Емманюель Макрон, разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, оголосили про спільну роботу французьких та німецьких компаній з Києвом для прискорення виробництва озброєнь на території України.

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