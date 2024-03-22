Париж і Берлін досягли угоди про можливість створення виробничого підрозділу французько-німецької оборонної компанії KNDS в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Франції, Себастьян Лекорню, після переговорів з міністром оборони Німеччини, Борисом Пісторіусом.

Створений підрозділ буде виробляти запчастини та здійснювати навчання місцевого персоналу.

Нагадуємо, що на початку березня Лекорню заявляв про намір три французькі оборонні компанії, включаючи KNDS, розпочати виробництво в Україні вже цього літа.

Також у середині місяця президент Франції Емманюель Макрон, разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, оголосили про спільну роботу французьких та німецьких компаній з Києвом для прискорення виробництва озброєнь на території України.