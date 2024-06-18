Українська компанія Skyeton, яка спеціалізується на виробництві безпілотників, представила нові моделі розвідувальних та ударних дронів у Франції.

Про це повідомляє ЗМІ.

Зазначається, що один з продуктів компанії – це дрон-камікадзе з бойовою частиною вагою 3,5 кілограма для атак на наземні цілі. Інший виріб – FPV-коптер, який може мати бойову частину вагою 800 грамів, для ураження як наземних, так і повітряних цілей.

При цьому зазначена дальність польоту деяких дронів становить понад 2,5 до 3 кілометрів. Такі безпілотники здатні проводити розвідку або атакувати цілі з точним наведенням. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року повідомив, що в 2024 році Україна планує виробити мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.