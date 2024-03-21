Жительку Чорноморська засуджено до 8 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України представникам держави-агресора, зокрема, розташування сил та засобів ЗСУ на території міста та наявність військовослужбовців у будівлях області.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що засуджена передавала інформацію російській розвідці з липня по серпень 2023 року, а також відстежувала рух у повітряному просторі військових літаків ЗСУ.

Зібрані дані вона передавала через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах з “Google Maps”, надсилаючи електронні координати щонайменше 9 військових об’єктів.

Жінку затримали у серпні минулого року на етапі підготовки до чергової передачі розвідданих ворогу.

У суді вона визнала свою вину. Досудове розслідування проводилося слідчим УСБУ в Одеській області.