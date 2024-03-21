Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Прокурори довели, що засуджена передавала інформацію російській розвідці з липня по серпень 2023 року, а також відстежувала рух у повітряному просторі військових літаків ЗСУ.
Зібрані дані вона передавала через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах з “Google Maps”, надсилаючи електронні координати щонайменше 9 військових об’єктів.
Жінку затримали у серпні минулого року на етапі підготовки до чергової передачі розвідданих ворогу.
У суді вона визнала свою вину. Досудове розслідування проводилося слідчим УСБУ в Одеській області.