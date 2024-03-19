Співробітники СБУ та Національної поліції затримали шпигуна, який спостерігав за діяльністю українських військових під час боїв за Харків.

Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі.

Затримали фігуранта тоді, коли він намагався втекти на тимчасово окуповані території. Його звинувачують у співпраці з агресором та наданні інформації про дії Збройних Сил України.

Російські загарбники залучали свого спільника до чергування на блокпостах, де він допомагав агресорам виявляти та викривати учасників українського опору.

Цьому співучаснику видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка.

Володіючи інформацією про патріотів-місцевих, він передавав ці дані загарбникам під час зупинок автомобілів на ворожих блокпостах.

Виявлено, що під час бойових дій він передавав інформацію про українських бійців та місця їх розташування російській стороні.

Наразі затриманий перебуває під вартою та йому загрожує до 12 років позбавлення волі.