Після «виборів» на лівобережжі Херсонщині окупаційна влада готує там мобілізацію.

Про такі плани Росії кажуть і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву. Про це у етері телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії та протягом проведення “виборів”. Вони зібрали максимальний перелік чоловіків, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані”, — розповіла Гуменюк.

За її словами, окупанти мають намір посилити перевірку населення і сформувати з місцевих нові загони так званої тероборони, з яких потім формуватимуть резерв для передової.

Також Наталія Гуменюк розповіла, що жителі лівобережжя дослухалися рекомендацій та намагалися уникати виборчих ділянок.

Нагадаємо, протягом шести днів на ТОТ Херсонщини тривало незаконне голосування на псевдовиборах президента Росії. Євросоюз їх не визнав.