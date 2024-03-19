Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через теплу погоду.

Про це Олексій заявив для видання Le Figaro.

Зазвичай сезон закінчується 15 квітня, проте у зв’язку з високими температурами це відбудеться раніше.

“Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня”, – сказав він.

Він також наголосив на тому, що Україна успішно пережила зиму і підготувалася до можливих атак, особливо після подій 2022 року, коли Росія атакувала країну.

“Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня”, – додав Чернишов.

Чернишов також підкреслив, що енергосистема України є надійною, хоча Росія продовжує намагатися атакувати інфраструктуру країни.