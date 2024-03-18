У ТЦК офіційно запевнили, що до військовозобов’язаного Євгенія Хабарова фізичну силу працівники ТЦК не застосовували

У Закарпатській області чоловік здійснив спробу самогубства у ТЦК. Чоловіка затримали 13 березня під час спроби «незаконно перетнути кордон»

Закарпатський ОТЦК та СП офіційно запевнив, що до військовозобов’язаного Євгенія Хабарова фізичну силу працівники ТЦК не застосовували.

“Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції”, – зазначили у Закарпатському ОТЦК.