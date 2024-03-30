Петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних сил України кошти, виділені для телемарафонів «Єдині новини» та FREEDOM, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне Кабмін.

Петицію №41/005936-24еп на сайті Кабміну зареєстрували 17 січня. Станом на 30 березня вона зібрала понад 28 тисяч підписів.

Автор петиції вказує, що створення телемарафону та контенту для Freedom є “надзвичайно дорогими для державного бюджету”.

“За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень“, – йдеться у петиції.

Крім того, вказано, що телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі та є “засобом політичної боротьби”. Також автор наголошує, що вони є інструментом збагачення власників телеканалів, які отримують гроші з бюджету на створення продуктів для телемарафонів.

“Ми вважаємо, що телемарафони “Єдині новини” та “Фрідом” шкідливі для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів і перерозподілити виділені кошти на потреби оборони країни“, – зазначено в тексті петиції.