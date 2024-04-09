У Швеції та Норвегії визнали, що орендували "російські котеджі", проте переконують, що це не стане причиною витоку важливої інформації.

Про це пише “Європейська правда”, посилаючись на шведське інформагентство TT.

За його інформацією, власниками нерухомості, яку у Норвегії називають “російськими котеджами”, є мер Мурманська Ігор Морар, керівник криголамного флоту “Атомфлот” Олександр Тимофеєв та донька депутата Мурманської обласної думи Віктора Сайгіна.

Будинки розташовані у безпосередній близькості до штаб-квартири норвезької армії та важливого аеропорту Бардуфосс.

У збройних силах Швеції підтвердили, що військові справді квартирувалися у цих будинках, проте не вбачають ймовірності витоку важливої інформації. Армія не мала змоги перевірити, хто є власником помешкання, через відсутність відповідної процедури.

Натомість прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стьоре закликав ретельніше стежити за тим, хто володіє нерухомістю в країні та чи може це становити загрозу національній безпеці.