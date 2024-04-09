Про це пише “Європейська правда”, посилаючись на шведське інформагентство TT.
За його інформацією, власниками нерухомості, яку у Норвегії називають “російськими котеджами”, є мер Мурманська Ігор Морар, керівник криголамного флоту “Атомфлот” Олександр Тимофеєв та донька депутата Мурманської обласної думи Віктора Сайгіна.
Будинки розташовані у безпосередній близькості до штаб-квартири норвезької армії та важливого аеропорту Бардуфосс.
У збройних силах Швеції підтвердили, що військові справді квартирувалися у цих будинках, проте не вбачають ймовірності витоку важливої інформації. Армія не мала змоги перевірити, хто є власником помешкання, через відсутність відповідної процедури.
Натомість прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стьоре закликав ретельніше стежити за тим, хто володіє нерухомістю в країні та чи може це становити загрозу національній безпеці.
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