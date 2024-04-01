У російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перелетів на військовому гелікоптері в Україну, жив після цього під чужим ім’ям в Іспанії та в лютому був убитий невстановленими особами, було випущено шість куль. Після цього його переїхали автомобілем.

Про це 31 березня написала газета The New York Times із посиланням на джерела.

За даними розслідування, ймовірно, у вбивстві брали участь двоє чоловіків, особи яких досі невстановлені.

Вранці 13 лютого до підземного паркінгу будинку, в якому жив Кузьмінов, під’їхав білий Hyundai Tucson. Машина припаркувалася між ліфтом та пандусом, який веде на вулицю. Чоловіки чекали на Кузьмінова кілька годин, зазначає NYT.

Близько 16:20 він заїхав у гараж, припаркувався і пішов до ліфта. Нападники вийшли з машини, гукнули Кузьмінова та шість разів вистрілили в нього, пише газета. Поранений зробив кілька кроків і впав на пандус. Залишаючи місце злочину, нападники переїхали тіло вбитого.

“Це було чітке послання: я знайду тебе, уб’ю, задавлю та принижу“, – сказав високопосадовець Цивільної гвардії.

На місці вбивства Кузьмінова поліція знайшла гільзи від 9-міліметрових набоїв для пістолета Макарова. Видання вказує, що це може бути важливим доказом або навіть “посланням” – це стандартні боєприпаси для країн колишнього комуністичного блоку.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. 19 лютого 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.