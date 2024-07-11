Американський актор помер на парковці біля банку в Арізоні. Разом з Бенджі Грегорі в салоні автомобіля знайшли його французького бульдога на прізвисько Ганс. Судмедексперти наразі не встановило причини смерті, однак близькі актора вважають, що смерть в машині настала внаслідок теплового удару.

Про це повідомляє низка ЗМІ, зокрема Deadline.

Близькі 46-річного артиста розповіли, що в цей день він пішов до банку, щоб внести залишки за кредитами. Вони вважають, що Бенджі заснув у своїй машині та загинув від теплового удару. Сестра Грегорі Ребекка зізналася, що він страждав від депресії, біполярного розладу і мав розлад сну, який часто не давав йому заснути протягом декількох днів.

Грегорі став відомим у 8 років, після того, як зіграв Брайана Таннера у культовому ситкомі 80-х. “Альф” виходив в ефір чотири сезони з 22 вересня 1986 року по 24 березня 1990 року. У ньому також знялися Макс Райт, Енн Шедін та Андреа Елсон.

Грегорі народився в Лос-Анджелесі в 1978 році – його батько, дядько та сестра також були акторами. Серед його проєктів на телебаченні були «Фантастичний Макс», «Команда А», «Ті Джей Хукер» та «Сутінкова зона». Він кілька разів з’являвся у ситкомі “Панки Брюстер” у ролі сироти на ім’я Деш. У 1986 році Бенджі знявся в художньому фільмі «Джек-стрибунець».

Грегорі залишив індустрію розваг у 2003 році та пішов у ВМС США, а пізніше став помічником аерографа. У 2005 році звільнений з військово-морських сил за медичними показаннями.