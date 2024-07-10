Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, маленький хлопчик на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації “Охматдиту”. Після — він був транспортований до однієї з лікарень Києва.
Під час масованої російської ракетної атаки 8 липня постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста України. Було випущено майже 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.
Зокрема, одне з влучань було по будівлі дитячої лікарні “Охматдит”.
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