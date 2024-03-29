Більшу частину цього матеріалу використовували для виготовлення пам'ятників загиблим на війні росіянам.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, основними покупцями були російські компанії, якими володіють члени партії «Єдина росія».

До організації такої схеми причетний місцевий підприємець, який іще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до рф, а після 24 лютого 2022 року продовжив торгівлю з російськими клієнтами за схемою «перерваного транзиту».

У Службі безпеки вказують, що підозрюваний виїхав до ЄС і зареєстрував там фірму нібито для бізнес-проєктів. А щоб налагодити постачання граніту, фігурант залучив двох спільників із Житомирщини.

Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли до Європи, а звідти — до рф.

Саме цих двох спільників із Житомирщини вдалося затримати, зазначили правоохоронці.

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення.