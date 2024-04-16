Україна зробить запит до Північноатлантичного Альянсу для засідання Ради Україна-НАТО, присвяченої питанню захисту українського неба.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Голова держави вкотре нагадав про дискусії, пов’язані з тим, як США та інші західні союзники долучились до відбиття атаки Ірану на Ізраїль із використанням ракет і дронів.
“За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові “Шахеди” та балістика. Про різні загрози ескалації”, – перерахував Зеленський.
Він підкреслив, що в усіх випадках ідеться про однаково цінні людські життя, які повинні “захищати на одному рівні від терору”.
“Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет”, – оголосив президент, не уточнивши подробиць.
- Ганна Маляр не працює у системи комунікацій Генштабу: військові спростовують вплив ексзаступниці Міністра оборони
- Забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ: навколо Наталії Гуменюк назріває скандал
- Унаслідок російських атак Україна втратила 7 ГВт енергогенерації, — Галущенко