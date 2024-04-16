Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Останнім часом зʼявляється чимало спекуляцій щодо системи комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України та її керівництва. Офіційно повідомляємо, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко 16 квітня написав, що Маляр нібито “офіційно очолила комунікації ГШ”. Сама ексзаступниця міністра оборони назвала це фейком і закликала вірити лише офіційним джерелам.

У Генштабі підкреслили, що система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України.

Нещодавно Маляр потрапила у скандал через свої різкі висловлювання про демобілізацію військовослужбовців, які захищають країну від початку повномасштабного вторгнення. В ефірі політичного токшоу на Суспільному Маляр довела до сліз нардепку від Голосу Інну Совсун, яка в контексті скасування норм про демобілізацію в новому законі розповідала про свого чоловіка, що перебуває на фронті з перших дні повномасштабної війни.