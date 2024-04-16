Унаслідок російських атак Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Тому влада шукає шляхів швидкого відновлення потужностей до нового опалювального сезону

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

“Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони (росіяни, – ред.) також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію”, – заявив чиновник.