Унаслідок російських атак Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Тому влада шукає шляхів швидкого відновлення потужностей до нового опалювального сезону
Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.
“Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони (росіяни, – ред.) також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію”, – заявив чиновник.
Улітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати за допомогою ВДЕ, зокрема сонячних електростанцій.
“Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію”, – сказав Галущенко.
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