Заступник міністра оборони України Юрій Джигир обговорив з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe, яку очолює Валері Айє, потреби Сил оборони та прискорення постачання озброєння й техніки для українського війська.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Під час зустрічі Джигир наголосив, що максимальна прозорість і підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами є одним із найголовніших зобов’язань українського оборонного відомства. Зокрема й перед європейськими парламентарями, що сприяє взаєморозумінню та підтримці оборонних ініціатив України та зміцнює партнерство з країнами-членами ЄС.

Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ, пришвидшення постачання необхідного озброєння і техніки, враховуючи поточну ситуацію на фронті та збільшення інтенсивності атак з боку РФ на цивільну та критичну інфраструктуру України.

“Серед пріоритетних потреб залишаються системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, артилерія та боєприпаси. Це визначальна річ. І в цьому питанні, безумовно, нам також потрібна ваша підтримка“, – зазначив Джигир.

Джигир також поінформував членів делегації про реформи, які наразі тривають у відомстві, серед яких реформа системи фінансового контролю та аудиту Міноборони України.

Своєю чергою європейські парламентарі відзначили героїзм українців та висловили готовність і надалі продовжувати допомагати Україні у її боротьбі за незалежність.