Романа Насірова залишили під вартою ще на 2 місяці, але заставу вкотре зменшили.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні, 28 березня, залишив під вартою ексголову ДФС Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка, до 26 травня цього року.

Водночас суд вчергове зменшив розмір застави з 70 мільйонів грн до 65 мільйонів гривень.

“28 березня 2024 року колегія суддів ВАКС у ході судового розгляду, розглянувши клопотання прокурора САП та сторони захисту, ухвалила змінити запобіжний захід колишньому голові ДФС України. Так, суд частково задовольнив вищевказані клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року“, — йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що на початку судових слухань цієї справи у жовтні 2022 року, для Насірова розмір застави складав 523,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.