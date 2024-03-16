Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївскьому напрямку

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у мережі Facebook.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.