Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа вступила в «передвоєнну еру» та переживає «найкритичніший момент в історії з часів Другої світової війни».

Про це повідомляє видання PAP.

«Ми живемо у найбільш критичний момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все», — заявив Туск.

За його словами, наразі немає жодних причин, чому країни ЄС не мають збільшувати видатки на оборону та витрачати мінімум 2% ВВП на це.

«Ми витрачаємо 4% на оборону, але я знаю, що наша безпекова ситуація складніша, ніж в Іспанії чи Італії. Однак 2 відсотки від ВВП — це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів», — зазначив він.

Туск також сказав, що головним завданням Заходу має бути захист України від російського вторгнення та збереження її як незалежної та цілісної держави.