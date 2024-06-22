Президент Російської Федерації Володимир Путін шукає нові країни для створення альтернативної коаліції дружніх держав, які б виконували роль противаги Заходу та підривали НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Москва готова обговорювати питання євразійської безпеки з Шанхайською організацією співробітництва (ШОС), Співдружністю незалежних держав (СНД), Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) та БРІКС – організації, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка”, – сказав російський диктатор й додав, що Росія готова вести дискусії з європейськими країнами і країнами НАТО, “коли вони будуть готові”.

Лавров так само наголосив на зусиллях Росії сформувати “євразійську архітектуру безпеки” на заміну євроатлантичній системі безпеки на зустрічі міністрів закордонних справ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що відбулася 21 червня в Алмати, Казахстан.

Як зазначає ISW, Лавров підкреслив необхідність спільних зусиль для створення нової євразійської архітектури безпеки та координації з іншими невизначеними багатосторонніми організаціями на євразійському континенті.

“Лавров, ймовірно, має на увазі спроби Росії збільшити співпрацю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), оскільки Путін заявив про свою зацікавленість у розвитку відносин з АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, – ред.) під час свого державного візиту до В’єтнаму 20 червня”, – зазначають аналітики ISW.

Як стверджують в ISW, Путін вперше заклав інформаційну основу для цієї євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китайської Народної Республіки (КНР) у травні 2024 року, перш ніж запропонувати це у своїй промові 14 червня, у якій він заявив, що “євроатлантична система безпеки” руйнується і що західні “схеми безпеки та процвітання в Європі не працюють”.

ISW оцінює, що Путін та інші високопоставлені російські посадовці, ймовірно, продовжуватимуть посилювати зусилля Росії зі створення коаліції країн, які Путін міг би використовувати для позиції альтернативи НАТО, одночасно підтримуючи поточні інформаційні операції Кремля, щоб неправдиво зобразити західні країни як єдиних прихильників України.