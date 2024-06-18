З вересня 2022 року, як тільки почалась мобілізація в РФ, до суду поступило 10 025 кримінальних справ про бажання відмовитись від служби.

Про це повідомляє Медіазона.

У вересні 2022 року в Росії була оголошена мобілізація, після чого до військових судів надійшло 10 025 кримінальних справ про бажання відмовитись від служби. З них 9059 справ відкрито за самовільне залишення частини, 627 – за невиконання наказу, 339 – за дезертирство. У цих справах обвинуваченими є 10 085 осіб, з яких 8594 вже отримали вирок. До моменту оголошення мобілізації російських військових практично не переслідували за відмову служити.

У травні 2024 року до судів надійшло 929 кримінальних справ, з яких 844 стосувалися самовільного залишення частини, 43 – невиконання наказу, 42 – дезертирство. Суди ухвалили по 34-35 вироків на день у таких справах. Зазвичай судді виносять умовні вироки, що дозволяє військовослужбовцям повертатися на фронт. Кількість невирішених кримінальних справ, які ще не дійшли до суду, залишається невідомою.

У вересні 2022 року, після оголошення мобілізації, президент РФ Володимир Путін підписав закон, який збільшував покарання за самовільне залишення частини під час мобілізації або військового стану до 10 років ув’язнення.