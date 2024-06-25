Про це очільник Одеси розповів у коментарі журналістам “Слідства.Інфо”.

Про те, що отримає нагороду, каже, не знав. Натомість активісти та ветерани війни вже декілька днів висловлюють у соцмережах своє невдоволення, мовляв, таку нагороду удостоєні отримати тільки військові.

“Я взагалі не знаю, кому вручається медаль і я нікого не просив, щоб її вручали. Але якщо герой України генерал Содоль так вирішив, для мене це була новина. Якщо ви думаєте, що я приходжу кожного дня протираю пил і дивлюся на свої нагороди — це не так, подякував і працюю далі. А колись на пенсії вже буду дивитися, що там за нагороди й скільки їх”, — розповів журналістам “Слідства.Інфо” Геннадій Труханов.

Командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля президент Володимир Зеленський зняв з посади через два дні після новини про нагороду для Труханова. Напередодні начальник штабу бригади Нацгвардії “Азов” Богдан Кротевич звернувся до ДБР із закликом провести розслідування щодо генерал-лейтенанта Содоля.

Геннадій Труханов розповів журналістам “Слідства.Інфо”, що тісно взаємодіяв із Юрієм Содолем щодо допомоги військовим, та називає його професіоналом своєї справи.

“Я як військова людина бачив у генералі Содолі фахівця і чоловіка, який не сидить у кабінеті, а того, який ризикує життям і підтримує підрозділ. Не можу коментувати прийняті ним рішення, як і будь-яка людина, яка не перебуває на фронті. Я пишаюся тим, що генерал Содоль вручав мені нагороду “За службу та звитягу”. Я пишаюся усіма, хто вручає нагороди і тими, хто боронить нашу державу та стримує ворога”, — сказав він.