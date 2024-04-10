Верховна Рада ухвалила проєкт закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначає, що законодавчу ініціативу №0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Закон розроблено Міністерством економіки з метою ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, вчиненої 22 вересня 2023 року в місті Оттава, що відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» є необхідною передумовою для набрання нею чинності.

Реалізація закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності змінами до Угоди, які сприятимуть подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами.

Це дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів Канади, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.