Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Він зазначає, що законодавчу ініціативу №0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.
Закон розроблено Міністерством економіки з метою ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, вчиненої 22 вересня 2023 року в місті Оттава, що відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» є необхідною передумовою для набрання нею чинності.
Реалізація закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності змінами до Угоди, які сприятимуть подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами.
Це дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів Канади, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.
- Британія та Україна уклали нову угоду про оборонно-промислову співпрацю
- Швейцарія зобов’язується виділити €5 млрд для підтримки відновлення України
- Україні нададуть експертну підтримку країни Північної Європи і Балтії, — Reuters