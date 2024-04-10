На сьогодні Швейцарія витратила близько 3 мільярдів швейцарських франків на ці та інші заходи на підтримку людей, які постраждали від війни в Україні.

Таке рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 10 квітня 2024 року.

Швейцарія планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років.

До 2036 року на ці цілі планується виділити загалом 5 мільярдів швейцарських франків (понад 5 млрд євро). Як перший крок, близько 1,5 мільярда швейцарських франків буде виділено з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року.

“Ця сума чітко демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, і сприятиме зміцненню стабільності на європейському континенті”, – заявили у Федеральній раді Швейцарії.

Там нагадали, що Швейцарія та Україна спільно започаткували широкомасштабний процес політичного відновлення на Конференції з питань відновлення України в Лугано в липні 2022 року. Присутні 59 делегацій держав та міжнародних організацій погодили “Луганські принципи”, які заклали наріжні камені процесу політичного відновлення.

“Завдяки вжитим і запланованим заходам на місцях Швейцарія робить свій внесок у стабільність в Європі та зменшення міграційних потоків, а також опосередковано зміцнює безпеку, процвітання і незалежність Швейцарії”, – заявляє Федеральна рада.

На період 2029-36 рр. Федеральна рада має намір також розглянути інші джерела (окрім міжнародного співробітництва), з яких можна було б отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків, які планують виділити на відновлення України

На своєму сьогоднішньому засіданні Федеральна рада також доручила МЗС та Мінекономіки розробити спільну програму для України, яка включатиме відповідні механізми нагляду.

“Ця програма має забезпечити цільову та ефективну підтримку і ґрунтуватися на семи принципах Лугано: партнерство, фокус на реформах, прозорість, підзвітність та верховенство права, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, гендерна рівність та інклюзивність, а також сталість”, – пояснили у Федеральній раді.