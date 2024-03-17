Альбом було вперше випущено музикантами 10 жовтня 2007 року в інтернет, у формі цифрового релізу для скачування (без підтримки лейблу). Реліз на CD був виданий 31 грудня 2007 лейблом XL. In Rainbows став першим альбомом Radiohead, що вийшов після закінчення контракту з EMI.

У цьому альбомі гурт об’єднали різні музичні стилі та інструменти, використовуючи не тільки електронну музику і струнне аранжування, а й фортепіано, челесту і хвилі Мартено

Radiohead — англійський рок-гурт, заснований у 85 році в Абінгдоні. До складу гурту входять Том Йорк (вокал, гітара, піаніно, клавішні), брати Джонні Ґрінвуд (гітара, клавішні, інші інструменти) і Колін Ґрінвуд (бас), Ед О’Браєн (гітара, бек-вокал) і Філіп Селвей (ударні, перкусія). З 94 року вони працюють з продюсером Найджелом Ґодрічем і художником обкладинок Стенлі Донвудом. Експериментальний підхід Radiohead сприяє розвитку звучання альтернативного року.

Станом на 2011 рік Radiohead продали понад 30 мільйонів альбомів в усьому світі. Серед їхніх нагород — шість премій Ґреммі та чотири премії Айвора Новелло, а також п’ять номінацій на Mercury Prize, що є найбільшою кількістю серед усіх гуртів. Сім синглів Radiohead потрапили до UK Singles Chart: «Creep» (1992), «Street Spirit (Fade Out)» (1996), «Paranoid Android» (1997) і т.д «Creep» і «Nude» (2008) потрапили в топ-40 Billboard Hot 100.

Журнал Rolling Stone назвав Radiohead одним із 100 найвидатніших артистів усіх часів, а читачі Rolling Stone проголосували за них як за другого найкращого артиста 2000-х років.

