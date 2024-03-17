Російські війська вдень 17 березня, вдарили по Миколаєву балістичними ракетами «Іскандер-М». Зафіксовано два "прильоти". Є постраждалі

У неділю 17 березня Росія здійснила черговий ракетний обстріл Миколаєва. Мер міста Сєнкевич повідомив, що в місті внаслідок атаки пошкоджено багато приватних будинків та автівки. 5 людей поранено

голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі пише, що пуск ракет по Миколаєву стався з того ж місця, що й по Одесі.

Голова ОВА зазначив, що в росіян у наявності дві установки в тому місці, звідки здійснюються запуски ракет по місту:

У кацапів 2 установки в тому місці. Відповідно 2 пуски – на перезарядку потрібен час їм. Моніторимо, поки що без пусків звідти.” – Не виключає можливості й другого пуску Віталій Кім.