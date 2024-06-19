Нинішня редакція законопроєкту про реформу БЕБ ігнорує вимоги міжнародних партнерів, що загрожує отриманню допомоги.

Про це йдеться в матеріалі Центру протидії корупції.

У фінальному варіанті законопроєкту про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ) №10439 не враховано норми та правки, які гарантували б незалежний склад атестаційних та кадрових комісій, зазначають у ЦПК.

Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, відповідальна за переговори з міжнародними партнерами щодо реформи, запропонувала підтримати таку версію проєкту. Однак на зустрічі з послами країн Великої Сімки не було досягнуто однозначного рішення, і партнери не погодилися із запропонованим підходом.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вказав підтримувати текст, який виключає незалежних експертів з атестаційних та кадрових комісій.

Заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан наголошує, що незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників.

Реформа БЕБ є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.