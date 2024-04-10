Замість “обмежено придатного” в Україні можуть запровадити новий статус для військових і військовозобов’язаних.

Президент Зеленський підписав зміни до деяких законів про права військових і поліцейських на соціальний захист. Перед тим ці зміни, серед яких і скасування обмеженої придатності, схвалив парламент.

Але проблема в тому, що хоч депутати і ухвалили новий закон, міноборони ще не розробило новий наказ 402 про ВЛК. Тому медики поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного – до придатних чи непридатних.

Новий наказ міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на цю роботу міноборони має три місяці.

Що буде в оновленому наказі про ВЛК – поки що невідомо.

У відповідь на запит ВВС Україна департамент охорони здоровʼя повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п’ять статусів.

А саме: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатні з переоглядом через 6-12 місяців; тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше); придатні; придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

Саме категорія “придатних до служби” в певних частинах і є тим, що може замінити статус “обмежено придатних”.

Втім, поки що це тільки пропозиції, а не остаточні зміни.

Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням.

“Обмежено придатних в Україні тисячі. Це і люди з пораненнями, і ті, хто відновлюється після операцій, не пов’язаних з виконанням бойових завдань, і люди з серйозними проблемами – наприклад, порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми з зором і слухом“, – йдеться у матеріалі.

Список цих захворювань довгий та детальний і міститься в наказі 402 про ВЛК, який мають оновити. Відповідно, список хвороб оновиться теж, як і таблиця додаткових вимог до здоров’я для служби в піхоті, десантно-штурмових військах тощо.

Новина про скасування обмеженої придатності занепокоїла правозахисників. Вони переконані, що проміжний статус потрібен – люди з хворобами не можуть бути такі ж придатні, як здорові люди, у них не вийде виконувати бойові завдання без величезних ризиків для здоров’я. Інакше багатьох треба буде звільнити, тобто визнати непридатними, або “піти на злочинні дії” і відправляти їх у бойові дії, попри здоров’я, говорила Любов Галан, голова правозахисного центру для військових “Принцип”.

Правозахисники донесли свою позицію міноборони і, як каже Галан, там нібито їх почули. Про це може свідчити і пропозиція ввести статус “придатний” тільки для конкретних видів військ.

“Обмежено придатних під час війни мобілізують, але крім основного висновку про стан здоров’я, ВЛК видає ще один – про те, які завдання чоловіку можна робити, які ні, та в яких військах йому служити не можна.”

На практиці висновки ВЛК часто ігнорували, або ж їх і просто було неможливо виконати, хоч за законом вони є обов’язковими для виконання. Один військовий розповів ВВС Україна, як він став обмежено придатним після операції. ВЛК написала у висновку, що тепер йому не можна бігати і стрибати, але він залишався на своїй посаді у піхоті. Підрозділ, де він міг би служити зі своїми обмеженнями, він мусив шукати сам, а перевестися на інші посади в ЗСУ в принципі складно. Ця кадрова проблема поширена, кажуть юристи – нестача місць для обмежено придатних, неможливість їхнього переведення і була головною причиною, чому зміни взагалі стали необхідні. То що ж зміниться тепер? Після того, як список хвороб оновлять, когось із тих, хто раніше був обмежено придатним – звільнять. Але можна припустити, що таких буде небагато, тому що війську критично бракує людей. Людей більше не визнаватимуть обмежено придатними, але можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо. Втім, до нових правил лишається багато питань без відповідей. Чи знайдуться тепер посади для колишніх обмежено придатних? Що робитимуть з тими, хто зараз обіймає посади в забезпеченні, ТЦК тощо? Чи означає це, що колишні обмежено придатні масово перейдуть в кабінети, а придатні тиловики – ближче до передової? Наприклад, обмежено придатних мобілізували в підрозділи забезпечення, але не штурмові бригади, хоч чітко це не врегульовано, кажуть юристи.