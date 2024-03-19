Інформацію про це надали представники Селидівської місцевої військово-адміністративної установи.

“Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях — троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу”, — також розказали у Донецькій обласній прокуратурі.