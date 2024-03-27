Близько 16 години росіяни завдали удару по житловій забудові Харкова.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

“Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців“, – написав мер.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що завдано два удари.

“Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Типу озброєння встановлюється“, – йдеться у дописі.

Наразі відомо про 12 постраждалих та 1 загиблого.

Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється.