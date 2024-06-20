Про це йдеться у повідомленні збройової компанії.

Контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

“Наявну рамкову угоду значно розширили. Наказ спрямований насамперед на збільшення запасів Бундесверу та його союзників, а також на підтримку України в її оборонній кампанії. Постачання планується розпочати на початку 2025 року. Основним покупцем стане Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну”, — повідомили у концерні.

У замовленні також беруть участь країни-партнери Нідерланди, Естонія та Данія.

Замовлення також включає боєприпаси калібру 155 мм у різних конструкціях загальною вартістю близько 880 мільйонів євро. Постачання також заплановано на 2025 рік. У найближчі роки очікується подальше збільшення виробництва.

“Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів”, — заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.