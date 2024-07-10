Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Унаслідок ракетного обстрілу загинув один чоловік. Також відомо про 8 постраждалих, усі в стані середньої тяжкості. Серед поранених — міський голова.
Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка виникла охопила 1000 кв. м, розповіли у ДСНС. Її згасили о 18:30.
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