Смуга фронту на Харківщині, що межує з Луганщиною — сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Про це інформує Третя штурмова бригада.

На Харківщині, на межі з Луганщиною, сьогодні триває інтенсивний наступ ворога по всій довжині фронту Третьої штурмової. Окупанти намагаються вийти до населених пунктів Чернещина та Першотравневе, а також захопити Борову.

“Проти підрозділів бригади — 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю”, – йдеться у дописі.

З травня бійці бригади знищили понад 1000 росіян, включаючи трьохсотів. Противник кидає на штурм позицій українських військ цілі взводи та роти, але їх стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили з Росії у кількості 250-400 солдат щотижня.

Незважаючи на чисельну перевагу супротивника та відсутність резервів, бригада вже понад місяць утримує визначені рубежі.