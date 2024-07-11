Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу заявив, що Росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й "перевиховати".

Про це пише “Укрінформ”.

“Із самого початку російської агресії одним з основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям. Дітей, яких Росія не може вкрасти й промити мізки, вона вбиває”, – підкреслив Кислиця.

Як зазначив Кислиця, ракетний удар країни-агресора по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві демонструє глибоку зневагу РФ до “будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження”.

“Моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань вчиняє злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежить”, – зазначив дипломат і додав, що “Росія – як рак, але гірше”.

Кислиця висловив впевненість, що Росія припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це.

“Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу”, – підсумував дипломат.