У столиці Угорщини, Будапешті, тисячі людей вийшли на протест ввечері 26 березня, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після того, як оприлюднили аудіозаписи, що містять свідчення про корупцію в уряді.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи “У відставку!”.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр, колишній чоловік ексочільниці міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги, який опублікував аудіозапис, де згадується спроба помічників Орбана вплинути на документи у справі про хабарництво.

“Вони сказали прокурорам, що слід видалити, але вони (прокурори, — ред.) не повністю це відстежили”, — чути на записі слова Варги, якими вона докладно описала спробу помічників Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво.

У центрі справи – колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними.

Прокуратура вимагає для них тюремного ув’язнення.

Прокурори у своїй заяві кажуть, що ліквідувати або втручатися в документи прокуратури юридично і фізично неможливо.

Один з організаторів протесту, Петер Мадяр, планує створити нову партію, щоб викликати Орбана на виборах.

“Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі, що з нас досить”, — зазначив Мадяр.