Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, російські загарбники навмисно атакують місто двома хвилями з метою вбивати не лише цивільних мешканців, а й українських рятувальників, пожежників та поліцейських.

“Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів”, – сказав він.