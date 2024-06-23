Міноборони РФ заявило, що удар по тимчасово окупованому місту стався американськими оперативно-тактичними ракетами "ATACMS", спорядженими касетними бойовими частинами.

Про це пише пресслужба російського відомства у Telegram-каналі.

В МО РФ зазначили, що у неділю, 23 червня, о 12:15 за місцевим часом було здійснено “навмисний терористичний ракетний удар по місту Севастополь п’ятьма американськими оперативно-тактичними ракетами «ATACMS», спорядженими касетними бойовими частинами.

Як стверджують в російському МО, під час відбиття ракетної атаки силами ППО чотири ракети «ATACMS» було перехоплено. Водночас підрив осколкової бойової частини п’ятої ракети у повітрі призвів, нібито, до численних жертв серед мирних жителів Севастополя.

“Відповідальність за навмисний ракетний удар по мирних жителів Севастополя несе передусім Вашингтон, який поставив цю зброю в Україну, а також київський режим, з території якого цей удар було завдано. Подібні дії не залишаться без відповіді”, — заявили у відомстві.