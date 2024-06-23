У неділю, 23 червня, окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 5 повітряних цілей

Про звуки вибухів у місті вперше проінформував Telegram-канал ASTRA о 12:16.

“Вибухи лунають у Севастополі, рух Кримським мостом перекрито”, – йдеться у повідомленні.

О 12:21 губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО, закликавши місцевих зберігати спокій.

За інформацією місцевого Telegram-каналу Чп / Севастополь, о 12:17 ППО працювала в ППО бухті Козача та районі Молочної балки.

Крім того, гучно було на вулиці Астана Кесаєва й в Балаклаві.

Пізніше Развожаєв повідомив про нібито збиття 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. За його словами, їхні осколки впали в прибережній зоні.

За попередньою інформацією Рятувальної служби, у районі Учкуївки дістали осколкові поранення 12 людей, у тому числі 2 дітей. У Любимівці також поранено 2 людини.

Також, як стверджує Развожаєв, унаслідок падіння осколків на території житлового сектору ракети на Північній стороні сталося займання будинку. Крім того, у районі пансіонату “Лазур” нібито горить ліс на території 150 м2.