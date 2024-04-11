Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
З техніки окупанти РФ втратили:
– танків — 7137 (+5) од.,
– бойових броньованих машин — 13679 (+12) од.,
– артилерійських систем — 11452 (+48) од.,
– засоби ППО — 754 (+1) од.,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9104 (+34),
– крилаті ракети — 2069 (+2),
– автомобільної техніки та автоцистерн — 15298 (+50) од.,
– спеціальна техніка — 1882 (+6).
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 810 військових.
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