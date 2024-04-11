Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

Він висловив своє обурення під час засідання Ради безпеки ООН 11 квітня.

“Побоюючись зростаючої кількості доказів проти Росії, Кремль вирішив завадити роботі Ради безпеки ООН, використовуючи право вето. Наклавши його на резолюцію про продовження мандату групи експертів, відповідальних за моніторинг порушень Північною Кореєю і, своєю чергою, Росією санкцій ООН, РФ демонструє, що вона не дбає про міжнародний мир і безпеку.

Вона дбає лише про себе та зменшення кількості незалежних звітів, що висвітлюють деструктивну політику та дії президента Володимира Путіна”, — заявив він.