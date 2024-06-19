Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію”, — йдеться у повідомленні.

До того ж у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.

“Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи”, — кажуть у Міненерго.