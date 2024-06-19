Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили у Telegram.

Зазначається, що біля міста Львів цієї ночі був зафіксований російський ударний безпілотник типу “Шахед”.

Козицький повідомляв про “Шахеди” в області, які рухаються в напрямку Львова, а пізніше – про ворожий безпілотник в околицях Львова. А мер міста повідомив про “Шахеди” в регіоні й попросив не знімати роботу ППО.

Вже о 3:35 на Львівщині скасували повітряну тривогу.

“Відбій повітряної тривоги у Львові. Дякуємо за роботу нашим ППО. Це було гучно!”, розповів львівський міський голова.

Згодом стало відомо, що під Львовом у Малехові зафіксували влучання через ворожу повітряну атаку. За словами Садового, поранений чоловік 70 років.

“Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка”, написав він.

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