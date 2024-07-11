Протягом середи, 10 липня, а також в ніч проти 11 липня і під ранок російські війська обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження зазнав приватний будинок. Люди не постраждали.

Відомо, що вночі в області працювала ППО. Підрозділ ПвК “Схід” збив ворожий БпЛА над територією області.

Вчора росіяни також обстрілювали Нікопольщину. Найбільше дісталося самому Нікополю. Там є загиблий. І загалом – п’ятеро постраждалих. Серед них 13-річний хлопчик. У місті сталося кілька займань, які ліквідували вогнеборці.

“Пошкоджені транспортне, комунальне, два агропідприємства. А ще 23 приватні будинки, шість господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. Два гаражі зруйновані, півтора десятка – потрощені. Побиті авто. Зачепило газогони та лінії електропередач”, – зазначив Лисак..

Повідомляють також про пошкодження промислового підприємства у Червоногригорівській громаді. Також гучно вчора було і в Марганецькій та Покровській громадах.