Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження зазнав приватний будинок. Люди не постраждали.
Відомо, що вночі в області працювала ППО. Підрозділ ПвК “Схід” збив ворожий БпЛА над територією області.
Вчора росіяни також обстрілювали Нікопольщину. Найбільше дісталося самому Нікополю. Там є загиблий. І загалом – п’ятеро постраждалих. Серед них 13-річний хлопчик. У місті сталося кілька займань, які ліквідували вогнеборці.
“Пошкоджені транспортне, комунальне, два агропідприємства. А ще 23 приватні будинки, шість господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. Два гаражі зруйновані, півтора десятка – потрощені. Побиті авто. Зачепило газогони та лінії електропередач”, – зазначив Лисак..
Повідомляють також про пошкодження промислового підприємства у Червоногригорівській громаді. Також гучно вчора було і в Марганецькій та Покровській громадах.
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