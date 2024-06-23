Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі.
Потерпілого шпиталізували. У нього вибухова травма, осколкове поранення шиї, плеча та ноги.
Нині лікарі надають йому допомогу.
Нагадаємо, що минулої доби п’ятеро жителів Херсонщини зазнали поранень унаслідок обстрілів.
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