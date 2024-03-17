Росіяни здійснюють спроби використати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW)

Росіяни активізували інформаційні атаки та телефонують родичам полонених з метою пригнітити їх і розпалити внутрішнє невдоволення в Україні. Окупанти стверджують, що Росія готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі:

Росіяни спонукають родичів військовополонених на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить «проводити» обміни.

Також Лубінець говорить, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. Ці російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії “Майдан-3”, про яку раніше інформувала Служба безпеки України.